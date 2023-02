Bergamo, il Comune rinnova il protocollo che prestabilisce i prezzi dei funerali in città (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Comune di Bergamo rinnova il protocollo che prestabilisce i prezzi delle celebrazioni funebri in città: nei prossimi giorni uscirà il nuovo avviso pubblico al quale le imprese che operano nel settore in città possono aderire, senza alcun onere a loro carico. L’iniziativa dell’Amministrazione di Bergamo punta, quindi, a mettere ordine nel mercato, costruendo un’offerta a prezzi concordati che affianchi quella di BOF, azienda partecipata dal Comune di Bergamo. I servizi cimiteriali del Comune hanno avviato una lunga concertazione con la Liberi Imprenditori Associati, Associazione di categoria che rappresenta l’80% delle società bergamasche del settore, e con le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildiilchedelle celebrazioni funebri in: nei prossimi giorni uscirà il nuovo avviso pubblico al quale le imprese che operano nel settore inpossono aderire, senza alcun onere a loro carico. L’iniziativa dell’Amministrazione dipunta, quindi, a mettere ordine nel mercato, costruendo un’offerta aconcordati che affianchi quella di BOF, azienda partecipata daldi. I servizi cimiteriali delhanno avviato una lunga concertazione con la Liberi Imprenditori Associati, Associazione di categoria che rappresenta l’80% delle società bergamasche del settore, e con le ...

