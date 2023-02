Bergamo | dimesso il bambino di cinque anni che ha ricevuto il polmone dal padre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilenaLazzaroni : RT @SkyTG24: Bergamo, il padre ha donato un polmone al figlio di cinque anni: bambino dimesso - tecnomedics : Papa Giovanni XXIII di Bergamo: dimesso il bambino che aveva ricevuto una parte di polmone dal padre - bizcommunityit : Dimesso il bimbo di 5 anni a cui il papà ha donato un polmone a Bergamo: il 34enne si commuove - infoitinterno : Dimesso il bimbo di 5 anni a cui il papà ha donato un polmone a Bergamo - NotizieVirgilio : ?? Dona un polmone al figlio di 5 anni, gli salva la vita e si commuove Un papà 34enne ha donato parte di un polmone… -

... abbraccia commosso il piccolo all'uscita dall' ospedale Papa Giovanni XXIII di. Qui, il ... Il piccolo 'Mario' (nome di fantasia) è statola scorsa settimana, a poco più di un mese dall'...... prima operazione di questo tipo in Italia, eseguita lo scorso 17 gennaio adall'équipe del ...'Super Mario Bros' (è entrato in sala operatoria tenendo in mano il pupazzo) - è statoe ...

Bergamo, dimesso dall’ospedale Papa Giovanni «Mario», il bimbo a cui il papà ha donato un polmone. «Gioca, un... Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Bergamo, dimesso dall'ospedale il bimbo di 5 anni con il polmone donato dal papà IL GIORNO

Bergamo, il padre ha donato un polmone al figlio di cinque anni: bambino dimesso Sky Tg24

Bergamo, dimesso dall'ospedale il bimbo con il polmone donato dal papà L'Eco di Bergamo

Bergamo, dimesso dall'ospedale bambino con il polmone donato dal papà Tiscali Notizie

Bergamo, bambino trapianto polmone dimesso oggi lunedì 27 febbraio dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il papà gli ha salvato la vita donando.Una bella storia a lieto fine. A poco più di un mese dall'intervento, Mario (nome di fantasia) è stato dimesso dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: aveva subito un… Leggi ...