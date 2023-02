Beppe Grillo lancia la Chiesa dell’Altrove, la “prima religione open source” (Di martedì 28 febbraio 2023) Mi faccio una Chiesa. No, no, mica l’edificio per il culto con archi e portali. Qui si parla di erigere ascissa e ordinata di una nuova religione con testi laicamente sacri, omelie politiche e compagnia adorante votante. È notizia di poche ore fa: Beppe Grillo ha fondato la Chiesa dell’Altrove. E non si tratta della sempiterna incoronazione cinematografica, celebre e iconica, quando Grillo diretto da Luigi Comencini nel 1982 indossò tunica, sandali e barbone biondo del Cristo per girare Cercasi Gesù. Il comico genovese torna ad essere misticamente l’Elevato. Un po’ come Baba Bedi XVI, il papà dell’attore Kabir Bedi (Sandokan), che nel 1961 fondò in India prima l’Istituto di Ricerca sul Non-Conosciuto poi nel 1972 trasferitosi in Italia sviluppò la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Mi faccio una. No, no, mica l’edificio per il culto con archi e portali. Qui si parla di erigere ascissa e ordinata di una nuovacon testi laicamente sacri, omelie politiche e compagnia adorante votante. È notizia di poche ore fa:ha fondato la. E non si tratta della sempiterna incoronazione cinematografica, celebre e iconica, quandodiretto da Luigi Comencini nel 1982 indossò tunica, sandali e barbone biondo del Cristo per girare Cercasi Gesù. Il comico genovese torna ad essere misticamente l’Elevato. Un po’ come Baba Bedi XVI, il papà dell’attore Kabir Bedi (Sandokan), che nel 1961 fondò in Indial’Istituto di Ricerca sul Non-Conosciuto poi nel 1972 trasferitosi in Italia sviluppò la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppe_grillo : Le realtà di #finanzaetica, così come quelle dell’#equosolidale, nonostante il proposito di fare rete fra loro e co… - beppe_grillo : Dovremmo 'essere capaci di riconoscere le realtà storiche, geografiche ed economiche coinvolte' nella guerra russo-… - beppe_grillo : L’esperimento di un #RedditoUniversale in Catalogna è praticamente pronto a vedere la luce. Per due anni, 5000 cata… - FQMagazineit : Beppe Grillo lancia la Chiesa dell’Altrove, la “prima religione open source” - polarstern111 : @beppe_grillo Grillo lavori e non rompa! -

PREFI: Beppe Grillo "Illuminato" fonda la Chiesa dell'Altrove 'La Chiesa dell'Altrove è realtà'. L'ultima trovata di Beppe Grillo, Il comico ligure se ne inventa un'altra e lancia l'atto costitutivo della religione dell'Altrove. 'Dio non c'è, la scienza non dà risposte, perché non posso fondare una mia Chiesa' Una '... Con Meloni e Schlein si chiude la grande transizione della politica italiana ...Nonostante Berlusconi sia un leader in declino è il centrosinistra che in una situazione di vantaggio non riesce a vincere le elezioni proprio per il consenso sottratto dalla creatura di Beppe Grillo. Rocco Casalino lancinante a Belve: 'Perché odio mio padre' ... e per questo lo dovrò ringraziare per tutta la vita', ha spiegato Casalino, riferendosi al fondatore del M5s, Gianroberto Casaleggio (il Movimento fu co - fondato assieme al comico Beppe Grillo ). ' ... 'La Chiesa dell'Altrove è realtà'. L'ultima trovata di, Il comico ligure se ne inventa un'altra e lancia l'atto costitutivo della religione dell'Altrove. 'Dio non c'è, la scienza non dà risposte, perché non posso fondare una mia Chiesa' Una '......Nonostante Berlusconi sia un leader in declino è il centrosinistra che in una situazione di vantaggio non riesce a vincere le elezioni proprio per il consenso sottratto dalla creatura di... e per questo lo dovrò ringraziare per tutta la vita', ha spiegato Casalino, riferendosi al fondatore del M5s, Gianroberto Casaleggio (il Movimento fu co - fondato assieme al comico). ' ... Grillo 'fonda' chiesa dell'Altrove: "Missione La indica l'Elevato" Adnkronos Direttamente dal sottosuolo: ecco l’idrogeno d’oro Ascolta di Marco Bella – Ricordate Beppe Grillo che aspira i fumi di scarico dell’auto a idrogeno a Bellinzona nel 1995 Usare l’idrogeno nel motore significa combinarlo con l’ossigeno producendo acqu ... Nuova vita per le batterie vecchie delle auto elettriche La B2U, una start-up californiana, ha salvato migliaia di batterie di veicoli elettrici dalle discariche, deviandole in un impianto di accumulo di energia. Il sistema EPS ideato da B2U consente alle ... Ascolta di Marco Bella – Ricordate Beppe Grillo che aspira i fumi di scarico dell’auto a idrogeno a Bellinzona nel 1995 Usare l’idrogeno nel motore significa combinarlo con l’ossigeno producendo acqu ...La B2U, una start-up californiana, ha salvato migliaia di batterie di veicoli elettrici dalle discariche, deviandole in un impianto di accumulo di energia. Il sistema EPS ideato da B2U consente alle ...