Benzina: prezzi ancora in calo, verde a 1,860 euro al litro (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – Continua il calo dei prezzi praticati sulla rete carburanti, in particolare sul diesel. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 febbraio, il prezzo medio praticato della Benzina in modalità self è 1,860 euro al litro (1,862 il valore precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,824 euro al litro (contro 1,829). Sul servito per la Benzina il prezzo medio praticato è 2,002 euro al litro (2,005 nella precedente rilevazione). La media del diesel servito è 1,969 euro al litro (contro 1,976). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,798 e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – Continua ildeipraticati sulla rete carburanti, in particolare sul diesel. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 febbraio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,860al(1,862 il valore precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,824al(contro 1,829). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 2,002al(2,005 nella precedente rilevazione). La media del diesel servito è 1,969al(contro 1,976). Ipraticati del Gpl si posizionano tra 0,798 e ...

