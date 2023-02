Bentornati comunisti Perché Schlein segretaria rafforza il governo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-15.mp4 Si accettano scommesse, la nuovadel Pd ci darà grandi soddisfazioni. La italo-svizzera-americana Ellyè il tassello mancante del nuovo quadro politico che si è creato in Italia con l’avvento della destra di Giorgia Meloni. Per definizione, infatti, una destra è tale se in contrapposizione a una sinistra. È che la sinistra, fino a ieri, non c’era. O meglio, c’era una cosa chiamata “sinistra”, che in realtà però era un minestrone indistinto di ex, post e neo di un po’ di tutto. Un minestrone gradito e servito nei salotti, sui giornali e nei talk show, ma non sulle tavole degli italiani, tanto da risultare indigesto nel paese reale che negli ultimi anni gli ha preferito chiunque passasse via, anche passasse per caso, come è successo con i grillini nel ...