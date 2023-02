Bentornata Gardensia, 2 fiori per fermare la sclerosi multipla (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Due fiori per fermare la sclerosi multipla. E’ ‘Bentornata Gardensia’, iniziativa promossa da Aism-Associazione italiana sclerosi multipla, che si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. Sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione della Festa della donna con due fiori: la gardenia e l’ortensia. Un’unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla, perché la Sm è donna. La malattia – ricorda l’Aism – colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini, e l’età di esordio è quella dei grandi progetti della vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro e si decide di creare una famiglia. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dueperla. E’ ‘’, iniziativa promossa da Aism-Associazione italiana, che si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. Sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione della Festa della donna con due: la gardenia e l’ortensia. Un’unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la, perché la Sm è donna. La malattia – ricorda l’Aism – colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini, e l’età di esordio è quella dei grandi progetti della vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro e si decide di creare una famiglia. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Bentornata Gardensia, 2 fiori per fermare la sclerosi multipla - gplanet_news : Bentornata Gardensia, ortensie e gardenie per fermare la sclerosi multipla @chiarafrancini @aism_nazionale… - radio_tsn : Bentornata GARDENSIA torna a Sondrio Per la Festa della Donna Regala la gardenia e l’ortensia di AISM Due fio… - icittadini : Eventi: Bentornata GARDENSIA! - oslaz : Sclerosi Multipla, a Cerveteri torna Aism con “Bentornata Gardensia” -