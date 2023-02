Benigni rimette la querela nei confronti di ‘Report’ | Tribunale dichiara estinto reato

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nell’interesse dei sigg.ri Nicoletta Braschi e Roberto, in proprio e quali soci di Melampo Cinematografica S.r.l., comunico che nella giornata di ieri ildi Roma, sezione VII penale, ha definito con sentenza di estinzione delper remissione diil dibattimento pendente neidei dott.ri Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci”. Lo comunica in una nota l’avvocato dei due attori, Michele Gentiloni Silveri. “Nel corso delle puntate del 10 e 17 aprile 2017 della trasmissioneerano state diffuse notizie false e gravemente lesive della reputazione dei miei assistiti, relativamente alla vicenda degli studi cinematografici di Papigno. A seguito di, la Procura della Repubblica di Roma aveva tratto a giudizio i ...

