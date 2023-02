Benigni contro ‘Report’, Tribunale dichiara il reato estinto (Di martedì 28 febbraio 2023) Tramite un comunicato stampa, l’avvocato Michele Gentiloni Silveri – legale di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi – annuncia l’estinzione «del reato per remissione di querela» da parte del Tribunale di Roma. La vicenda risale al 2017, quando andarono in onda due puntate di Report (10 e 17 aprile) con «notizie false e gravemente lesive» della reputazione di Benigni e Braschi. Di seguito il comunicato integrale. Nell’interesse dei sigg.ri Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, in proprio e quali soci di Melampo Cinematografica S.r.l., comunico che nella giornata di ieri il Tribunale di Roma, sezione VII penale, ha definito con sentenza di estinzione del reato per remissione di querela il dibattimento pendente nei confronti dei dott.ri Giorgio Mottola e Sigfrido ... Leggi su funweek (Di martedì 28 febbraio 2023) Tramite un comunicato stampa, l’avvocato Michele Gentiloni Silveri – legale di Robertoe Nicoletta Braschi – annuncia l’estinzione «delper remissione di querela» da parte deldi Roma. La vicenda risale al 2017, quando andarono in onda due puntate di Report (10 e 17 aprile) con «notizie false e gravemente lesive» della reputazione die Braschi. Di seguito il comunicato integrale. Nell’interesse dei sigg.ri Nicoletta Braschi e Roberto, in proprio e quali soci di Melampo Cinematografica S.r.l., comunico che nella giornata di ieri ildi Roma, sezione VII penale, ha definito con sentenza di estinzione delper remissione di querela il dibattimento pendente nei confronti dei dott.ri Giorgio Mottola e Sigfrido ...

