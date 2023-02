Benevento-Sudtirol (mercoledì 01 marzo 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 febbraio 2023) Quinto in classifica e reduce dal pareggio interno contro il Palermo, il Sudtirol di Bisoli sta letteralmente vivendo un sogno: per gli altoatesini la serie A non è mai stata così vicina e c’è voglia di provarci fino alla fine cavalcando l’onda dell’entusiasmo. La sfida contro il Benevento è uno specchio dell’attuale campionato di serie B, dove tante grandi stentano e stanno cercando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 febbraio 2023) Quinto in classifica e reduce dal pareggio interno contro il Palermo, ildi Bisoli sta letteralmente vivendo un sogno: per gli altoatesini la serie A non è mai stata così vicina e c’è voglia di provarci fino alla fine cavalcando l’onda dell’entusiasmo. La sfida contro ilè uno specchio dell’attuale campionato di serie B, dove tante grandi stentano e stanno cercando InfoBetting: Scommesse Sportive e

