Benevento, La Gumina di nuovo papà: è nata la piccola Chloe (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di gioia in casa La Gumina. L’attaccante del Benevento è diventato papà per la seconda volta festeggiando così l’arrivo della piccola Chloe. E’ stato proprio il calciatore a dare l’annuncio attraverso i suoi canali social con una foto dall’ospedale insieme alla moglie Daisy e alla sua secondogenita. Un’immagine corredata dalla didascalia ‘Another love’. Antonino e Daisy, che hanno convolato a nozze nel luglio 2022, hanno un’altra figlia di nome Sophia. Domani sera la punta classe ’96 sarà attesa da un importante impegno agonistico contro il Sudtirol al Ciro Vigorito. La casella dei gol segnati in stagione per lui è ferma a quota tre dallo scorso 12 novembre, giorno dell’ultimo guizzo in trasferta contro la Spal. Chissà che la lieta notizia non possa dare lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di gioia in casa La. L’attaccante delè diventatoper la seconda volta festeggiando così l’arrivo della. E’ stato proprio il calciatore a dare l’annuncio attraverso i suoi canali social con una foto dall’ospedale insieme alla moglie Daisy e alla sua secondogenita. Un’immagine corredata dalla didascalia ‘Another love’. Antonino e Daisy, che hanno convolato a nozze nel luglio 2022, hanno un’altra figlia di nome Sophia. Domani sera la punta classe ’96 sarà attesa da un importante impegno agonistico contro il Sudtirol al Ciro Vigorito. La casella dei gol segnati in stagione per lui è ferma a quota tre dallo scorso 12 novembre, giorno dell’ultimo guizzo in trasferta contro la Spal. Chissà che la lieta notizia non possa dare lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : SOCIAL - Ex #Sampdoria, #LaGumina è di nuovo papà #Samp #Benevento - Max_Mogavero : #Ascoli-#Benevento, le formazioni ufficiali: Stellone torna alla difesa a tre e dà fiducia a La Gumina, Breda si af… - PicenoTime : Benevento, Stellone lavora sugli sviluppi offensivi a due giorni dalla gara di Ascoli. La Gumina favorito su Simy… - TV7Benevento : Conte (Anci Veneto): 'Autonomia differenziata opportunità per tutti, non capisco i sindaci del Sud' -… - infoitsport : Benevento-Brescia 1-0: La Gumina non incide. Panchina per Leverbe -