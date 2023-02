Benevento | condannata a 3 anni e 4 mesi una professoressa per abusi su uno studente di 12 anni

(Di martedì 28 febbraio 2023) La40enne di una scuola media di, arrestata a settembre e poi messa agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di unodi 12, è statacon il rito abbreviato a tree quattrodi reclusione per violenza sessuale aggravata. Le indagini erano iniziate un anno a fa, a inizio marzo del 2022, dopo la denuncia della preside e dei genitori dello. Secondo l’accusa, la docente approfittando della sua posizione aveva costretto il 12enne a compiere e subire atti sessuali, sia a scuola sia su whatsapp con messaggi, foto e video. Secondo gli inquirenti, la 40enne aveva fatto cancellare tutto il materiale all’alunno, ma i consulenti informatici della procura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Condannata la professoressa che aveva abusato di un suo alunno, la donna era già stata sospesa dall’insegnamento, e… - corrmezzogiorno : #Napoli Prof condannata per abusi sessuali su alunno dodicenne -

La professoressa 40enne di una scuola media di, arrestata a settembre e poi messa agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato di uno studente di 12 anni , è statacon il rito abbreviato a tre anni e quattro mesi di ...... agli arresti domiciliari dallo scorso mese di settembre con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno di dodici anni, è statadal Tribunale di, col rito ...D., la 39enne docente diagli arresti domiciliari dal 10 settembre del 2022 con l'accusa ... Qualche minuto fa la sentenza: la 39enne è stataa 3 anni e 4 mesi, al pagamento di una ...

Benevento, condannata a 3 anni e 4 mesi una professoressa per ... Open

Benevento condannata la professoressa che aveva abusato sessualmente di un suo alunno dodicenne, era agli arresti domiciliari da settembre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...