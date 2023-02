Belve ospiti stasera 28 febbraio: quali interviste andranno in onda nella seconda puntata? (Di martedì 28 febbraio 2023) Francesca Fagnani torna stasera, martedì 28 febbraio 2023, in prima serata su Rai 2 con la seconda puntata di Belve: scopriamo l’orario di inizio, tutti i dettagli inediti sul format e chi saranno gli ospiti protagonisti delle interviste di oggi. Leggi anche: Belve di Francesca Fagnani, chi è l’ospite che è scappato dallo studio urlando? Le parole della conduttrice... Leggi su donnapop (Di martedì 28 febbraio 2023) Francesca Fagnani torna, martedì 282023, in prima serata su Rai 2 con la secdi: scopriamo l’orario di inizio, tutti i dettagli inediti sul format e chi saranno gliprotagonisti delledi oggi. Leggi anche:di Francesca Fagnani, chi è l’ospite che è scappato dallo studio urlando? Le parole della conduttrice...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - infoitcultura : Belve, la puntata di martedì 28 febbraio: ospiti Rocco Casalino, Massimo Giletti e Carolina Crescentini - infoitcultura : Belve, Carolina Crescentini tra gli ospiti della puntata in onda stasera su Rai 2 - infoitcultura : Belve, stasera in tv la seconda puntata: ospiti e anticipazioni - infoitcultura : Francesca Fagnani conduce Belve: anticipazioni e ospiti 28 febbraio -