Belve: ospiti e anticipazioni 28 febbraio 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Belve torna stasera in tv martedì 28 febbraio 2023 su Rai 2, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che approda in prima serata. Ecco di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Martedì 28 febbraio in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento, saranno ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Belve è un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)torna stasera in tv martedì 28su Rai 2, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che approda in prima serata. Ecco di seguito tutte le. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia diin cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Martedì 28in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento, sarannodel programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.è un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - occhio_notizie : Questa sera, 28 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Belve: ecco gli ospiti che vedremo in prima serata. Il… - provolinob : Con quegli ospiti se stasera Belve supera il 3% possono gridare al miracolo. - CorriereCitta : Belve, chi sono gli ospiti di martedì 28 febbraio 2023: anticipazioni stasera - DrApocalypse : #Belve, ospiti 2a puntata Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti -