Belve, Massimo Giletti si commuove: "Non posso dimenticare quello che Fiorello ha fatto per me"

Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma cult promosso in prime time, c'è anche Massimo Giletti. Il conduttore de La7 si emoziona e racconta diverse cose a Francesca Fagnani. A cominciare dai motivi della sua "cacciata" dalla Rai: "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone". E chi è il "mandante politico" del quale Giletti ha più volte parlato? Lo chiede Fagnani: "So benissimo chi è ma non voglio dirlo". Un momento di commozione quando il conduttore de L'Arena su La7 racconta degli amici che ha nel mondo dello spettacolo: "Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me"

