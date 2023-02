“Belve” | confessione a sorpresa di Rocco Casalino | “Fino a 35 anni…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : La confessione di Rocco #Casalino: 'Pentito di non essermi candidato col #M5S“ #belve #rai2 #video #fagnani… - efdiegi_ : Anche qui notare che la Fagnani non ha MAI citato il termine Fascista. L'ha fatto dire a lui sponte, ed è valso co… - FabioTraversa : RT @falcions85: Lenti da sole che coprono gli occhi (lo specchio dell'anima), risposte vaghe, surreali e quasi mai pertinenti, nessuna conf… - falcions85 : Lenti da sole che coprono gli occhi (lo specchio dell'anima), risposte vaghe, surreali e quasi mai pertinenti, ness… -

... in un'intervista concessa al programma "", in onda su Rai 2. "La prossima volta però mi ... In origine "ero di sinistra" Poi, ecco una. 'Originariamente ero di sinistra, anzi di ...Due gemelle australiane identiche hanno condiviso unaalla televisione britannica: hanno lo stesso fidanzato e vogliono rimanere incinte nello ...Massimo Giletti in lacrime a: 'Non ...... così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di '' in onda ... Unain piena regola dopo tanti ...

Belve, confessione di Casalino: "Pentito di non essermi candidato col M5S“ Il Tempo

Dopo la promozione in prima serata, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con una nuova puntata di Belve. Tra gli ospiti di questa sera Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo ...Stiamo parlando, ovviamente, di Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo e padrona di casa del programma Belve, da poco passato in prima serata su Rai 2. Francesca Fagnani, la ...