Belve | Carolina Crescentini tra gli ospiti della puntata in onda stasera su Rai 2 | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 febbraio 2023)su Rai 2 in prima serata torna: ecco alcunesuglidel 28 febbraio del programma di Francesca Fagnani. Torna su Rai 2 l'appuntamento con: il programma, ideato e condotto da Francesca Fagnani, dopo il successo delle passate edizioni, è stato promosso in prima serata e andrà inalle 21:20. Nel secondo appuntamentonuova stagione sarannoconduttrice Rocco Casalino,e Massimo Giletti. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo,politica, del costume e ...