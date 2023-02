(Di martedì 28 febbraio 2023) Lavieneta nel recupero e si deve arrendere alla sconfitta contro il. 2-1 il risultato finale, marcatori Gabriele Gori da una parte e Marco Nasti con una doppietta dall’altra. Giovanni Fabbian protagonista dopo la squalifica, gioca tutta la partita.– Lasi deve arrendere ancora alla sconfitta in Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi perde incon il risultato di 2-1. Contro ilnon è bastato Gabriele Gori con il suo gol al 44?. Gli avversari hannoto incredibilmente nel finale, segnando due reti con Marco Nasti prima al 90? poi al 92?. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ed in prestito allaGiovanni Fabbian ha giocato tutti i 90 minuti più recupero del match, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Beffa Reggina in trasferta, il Cosenza la rimonta nel recupero! Fabbian... - - FilippoMammi : Altra beffa per la @Reggina_1914 #calcio -

68'- Punizione calciata sul secondo palo di Di Chiara, svetta di testa Terranova che per poco nonGagno. 65' Modena - Sul successivo corner, palla a Coppolaro che si trova a concludere ...Consolato Cicciù - - > Conferenza stampa infrasettimanale per la. Questo pomeriggio, direttamente dalla sala stampa del Centro Sportivo Sant'Agata, ha ... a qualche giorno dalla sconfitta...E' aprile, segna Milanetto su rigore al 90 e complica la strada della, che però poi si rialza e qualche settimana dopo festeggia. Medesimal'anno dopo, al primo scontro in Serie A in ...

Reggina, derby con beffa atroce. Il Cosenza ribalta gli amaranto in ... CityNow

Incredibile epilogo. Avanti con Gori nel primo tempo, gli amaranto si lasciano rimontare nei minuti finali Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...La squadra di Gilardino piega gli uomini di Oddo a Marassi e accorcia sulla capolista Frosinone, ora distante 9 punti ...