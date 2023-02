Bayern Monaco, Cancelo: «Manchester City? Tutto nella vita ha una fine, ma potrei anche tornare» (Di martedì 28 febbraio 2023) Joao Cancelo, terzino del Bayern Monaco in prestito dal Manchester City, ha parlato del suo futuro nel club bavarese Joao Cancelo, terzino del Bayern Monaco in prestito dal Manchester City, ha parlato a O Jogo. PAROLE – «A Manchester ho creato una seconda famiglia, Bernardo Silva è diventato uno dei miei migliori amici ed è la persona che più mi manca. Era il mio psicologo, quando qualcosa non andava bene parlavo con lui. E anche con Ruben Dias. In Inghilterra tifo per loro, spero che vincano e di poter festeggiare a fine stagione sia il titolo della Premier League che la Bundesliga, il City ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Joao, terzino delin prestito dal, ha parlato del suo futuro nel club bavarese Joao, terzino delin prestito dal, ha parlato a O Jogo. PAROLE – «Aho creato una seconda famiglia, Bernardo Silva è diventato uno dei miei migliori amici ed è la persona che più mi manca. Era il mio psicologo, quando qualcosa non andava bene parlavo con lui. Econ Ruben Dias. In Inghilterra tifo per loro, spero che vincano e di poter festeggiare astagione sia il titolo della Premier League che la Bundesliga, ilha ...

