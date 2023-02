Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - mummy53690440 : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), MORTO 17ENNE RICOVERATO PER MENINGITE???????? - dangerofmusic1 : - infoitsalute : Bassano del Grappa, meningite in un 17enne: sarà dichiarata morte cerebrale - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il giovane era stato ricoverato all'Ospedale San Bassiano sabato sera. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli orga… -

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Meningite , non ce l'ha fatta Tommaso Fabris . È morto ad appena 17 anni dopo aver lottato dal suo letto nell'ospedale San Bassiano diGrappa . Era stato ricoverato tra il 25 e il 26 febbraio. E da quel nosocomio non è più uscito. Questo pomeriggio, 28 febbraio, dopo le sei ore di osservazione previste per legge, è stata ...Tommaso Fabris, oltre a giocare con il Riese Pio X, invece, era anche t esserato con l'MBA diGrappa con cui era anche stato Campione d'Italia . 'Ha sempre avuto tanta voglia di ...commenta All'ospedale San Bassiano, aGrappa (Vicenza), è stata dichiarata la morte di un 17enne che era stato ricoverato nel fine settimana per meningite. Il giovane, originario di Tezze sul Brenta, sempre nel Vicentino, ...

