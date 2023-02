Basket: Treviso. Cooke saluta, accordo con Skyliners Francoforte (Di martedì 28 febbraio 2023) Il centro statunitense terminerà la stagione nel campionato tedesco Treviso - Derek Cooke lascia la Nutribullet Treviso Basket. Il centro statunitense ha trovato un accordo con i tedeschi degli ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il centro statunitense terminerà la stagione nel campionato tedesco- Dereklascia la Nutribullet. Il centro statunitense ha trovato uncon i tedeschi degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antennatre : TREVISO | MENINGITE, TEST E PROFILASSI PER 22 PERSONE TRA ATLETI E STAFF DELLA SQUADRA DI BASKET - il_piccolo : Basket, Campogrande: «Contro Treviso voglio ripagare Trieste con energia positiva» - PallTS : ?? DAL 28 FEBBRAIO IN VENDITA I BIGLIETTI PER LA SFIDA CON @treviso_basket ! ? ? ?? Tagliandi in vendita solo nelle… - francobus100 : Meningite, 17enne in rianimazione: tutti i compagni del Team Basket al suo capezzale: «Non mollare» - bizcommunityit : Meningite, 17enne in rianimazione: tutti i compagni del Team Basket al suo capezzale: «Non mollare» -