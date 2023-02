Basket, Serie A1: decise le date dei playoff, eventuale gara 7 finale a fine giugno (Di martedì 28 febbraio 2023) L’assemblea della Lega Basket, presieduta da Umberto Gandini, ha stabilito le date dei playoff di Serie A1. Questi inizieranno sabato 13 maggio con le Serie dei quarti di finale e si concluderanno con l’eventuale gara 7 della finale scudetto il 23 o 25 giugno: la data è duplice perché in caso di partecipazione di una squadra italiana alle Final Four di Eurolega si slitterà al 25 giugno, in assenza di italiane qualificate in Europa si giocherà il 23 giugno. Infine, inalterati i parametri di ammissione e permanenza per la stagione 2023-2024, che manterrà lo stesso format delle ultime due annate. Il presidente Gandini, durante l’assemblea, si è anche voluto complimentare ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) L’assemblea della Lega, presieduta da Umberto Gandini, ha stabilito ledeidiA1. Questi inizieranno sabato 13 maggio con ledei quarti die si concluderanno con l’7 dellascudetto il 23 o 25: la data è duplice perché in caso di partecipazione di una squadra italiana alle Final Four di Eurolega si slitterà al 25, in assenza di italiane qualificate in Europa si giocherà il 23. In, inalterati i parametri di ammissione e permanenza per la stagione 2023-2024, che manterrà lo stesso format delle ultime due annate. Il presidente Gandini, durante l’assemblea, si è anche voluto complimentare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket #SerieA1: decise le date dei playoff - fabiocavagnera : Si è svolta a Bologna in presenza la Assemblea della Lega Basket. Decise le date dei playoff della stagione di Seri… - OlimpiaMiNews : Si è svolta a Bologna in presenza la Assemblea della Lega Basket. Decise le date dei playoff della stagione di Seri… - AlessandroMagg4 : Si è svolta a Bologna in presenza la Assemblea della Lega Basket. Decise le date dei playoff della stagione di Seri… - Fuerteapache94 : @mirkonicolino Quale leggenda? No perché quelle sui giovani non c'entra niente dato che Barrenechea compirà 22 anni… -