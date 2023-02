Basket | Nba | Miami vince a Philadelphia e interrompe una serie di 4 sconfitte di fila

(Di martedì 28 febbraio 2023), 28 feb. -(Adnkronos) - IHeat (33-29) si impongono 101-99 acontro i Sixers (39-21) e interrompono una striscia di 4consecutive. Jimmy Butler firma il canestro acrobatico del sorpasso a 90 secondi dalla sirena, in un match per lui da 23 punti, 11 rimbalzi e 9 assist - leader degli Heat che mandano cinque giocatori in doppia cifra e battono in volata a domicilio una delle squadre più forti della Eastern Conference. Inutili i 27 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid e i 20 con 12 assist di James Harden, che sbaglia sulla sirena la potenziale tripla della vittoria.

Lakers in ansia per LeBron James. Come riporta Espn, la stella della franchigia di Los Angeles rischia di restare fuori per 'diverse settimane' in seguito all'infortunio al piede rimediato nel match ...Venerdì 17 febbraio 2023 , Double Clutch , storico negozio diveronese, ha celebrato i suoi primi dieci anni dalla nascita. Si tratta di un risultato ...citato dai giocatori stessi dell'. ...Nel 101 - 93 inflitto ai Pelicans, l'azzurro, prima scelta assoluta al Draft2022, si prende una larga fetta di merito grazie ai suoi 29 punti (con 10/18 dal campo, 9/11 ai liberi), 8 rimbalzi e ...

New York, 28 feb. – (Adnkronos) – New York (36-27) sconfigge 109-94 Boston (44-18) e conquista la sesta vittoria consecutiva. Non si ferma la corsa dei Knicks, quinta forza a Est, grazie ai 23 punti a ...