Basket NBA | i risultati della notte 28 febbraio | sconfitta sanguinosa dei Pelicans | bene i Knicks

(Di martedì 28 febbraio 2023) Clamorosadei Celtics che questa volta cadono a New York, ottimo Banchero, trascinatore dei Magic contro New Orleans Partiamo proprio dalladeipassata molto per le mani del nostro quasi nazionale Paolo Banchero, per lui 29 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in una partita

La Nazionale italiana didimostra che si può essere giovani e belli, cinici e sperimentali, ... abituati ai palcoscenici di Eurolega o; tutt'altra cosa è ripetersi, iniettando quello stesso ...Successo pesante per Orlando (26 - 36) che passa a New Orleans (30 - 32) per 101 - 93 grazie a uno scatenato Paolo Banchero. Il ventenne di Seattle con passaporto italiano è decisivo con i suoi ...Lakers in ansia per LeBron James. Come riporta Espn, la stella della franchigia di Los Angeles rischia di restare fuori per 'diverse settimane' in seguito all'infortunio al piede rimediato nel match ...

NBA, i risultati della notte: Lillard esagera e ne segna 71, Lakers corsari a Dallas, ok Bucks e Warriors Eurosport IT

Con il capolavoro sulla Spagna, Gianmarco Pozzecco ha trovato e forgiato la propria riserva aurea. L'ultima follia del coach azzurro è stata quella di tentare di replicare il gruppo dell’Europeo con u ...New York, 28 feb. – (Adnkronos) – New York (36-27) sconfigge 109-94 Boston (44-18) e conquista la sesta vittoria consecutiva. Non si ferma la corsa dei Knicks, quinta forza a Est, grazie ai 23 punti a ...