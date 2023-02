Basket | definite le 32 qualificate per i Mondiali 2023 | quattro debuttanti | c’è anche l’Italia di Pozzecco

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) Con la vittoria della Serbia sulla Gran Bretagna a Belgrado per 101-83, è finalmente completo il quadro delle 32per la fase finale deidimaschile, in programma dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Filippine e Indonesia. Il prossimo passo a questo punto sarà quello del sorteggio dei gironi, che andrà in scena sabato 29 aprile.di Gianmarcoprenderà parte alla rassegna iridata per la seconda volta di seguito, dopo l’eliminazione nella seconda fase a gruppi in Cina 2019 da parte della squadra azzurra guidata in quell’occasione da Meo Sacchetti. Il sogno, per il team nostrano, è quello di conquistare una medaglia e ottenere al primo colpo la qualificazione olimpica per Parigi 2024 (garantita alle migliori due squadre europee della ...