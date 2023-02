Bare bianche e giocattoli per i bimbi morti nel naufragio (Di martedì 28 febbraio 2023) Crotone, 28 feb. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Un giocattolo della Polizia posato sulla piccola bara bianca, accanto la sigla 'KR46M0'. Non si conosce il nome del bambino nella bara sistemata nel Palasport di Crotone. Accanto c'è un'altra bara bianca, con le rose pure bianche. Sono 64 le Bare esposte nel Palamilone. Di questi solo 23 sono le vittime identificate, 22 afgani e un siriano. Una distesa di Bare, di cui cinque bianche. C'è il feretro con il nome di Munika Fgrhadi, la 35enne afgana, morta in mare con tre figli, di 12, 8 e 5 anni. Il corpo del bimbo di 5 anni non è ancora stato ritrovato. Poi c'è Marzia Qasimi, 34 anni , anche lei afgana. E Abiden Jafari. Sulla sua bara c'è una rosa rossa e un mazzo di margherite. Oppure, Jafar Sadeqi, afgano di 33 anni. Su un'altra bara c'è solo la sigla: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Crotone, 28 feb. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Un giocattolo della Polizia posato sulla piccola bara bianca, accanto la sigla 'KR46M0'. Non si conosce il nome del bambino nella bara sistemata nel Palasport di Crotone. Accanto c'è un'altra bara bianca, con le rose pure. Sono 64 leesposte nel Palamilone. Di questi solo 23 sono le vittime identificate, 22 afgani e un siriano. Una distesa di, di cui cinque. C'è il feretro con il nome di Munika Fgrhadi, la 35enne afgana, morta in mare con tre figli, di 12, 8 e 5 anni. Il corpo del bimbo di 5 anni non è ancora stato ritrovato. Poi c'è Marzia Qasimi, 34 anni , anche lei afgana. E Abiden Jafari. Sulla sua bara c'è una rosa rossa e un mazzo di margherite. Oppure, Jafar Sadeqi, afgano di 33 anni. Su un'altra bara c'è solo la sigla: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Bare bianche e giocattoli per i bimbi morti nel naufragio: (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Un gioca… - News24_it : Bare bianche e giocattoli per i bimbi morti nel naufragio - AntoniaAtravagl : Le immagini delle bare una accanto all’altra a Crotone,soprattutto quelle bianche, sono una negazione della civiltà e dell’umanità. - tonya86a : Dovrebbe vergognarsi! Se io fossi in lei dopo un bagno di umiltà darei le dimissioni.. venga qui a vedere le piccol… - GallozziMrita : @ciopi521 .....il 'mai più' di Lampedusa è ancora li....tutto li...insieme a quelle 'nuove' bare bianche e a quei n… -