Barcellona | clamoroso Raphinha | si infortuna in modo assurdo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il calciatore brasiliano delsarà costretto a saltare delle partite dopoun infortunio che ha dell’incredibile Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ilè alle prese con uninfortunio per. Il calciatore brasialiano avrebbe un ginocchio dolorante a causa della sua rabbiosa reazione dopo la sostituzione nella gara contro il Manchester United. L’ex Leeds ha infatti preso a calci i piccoli frigoriferi dell’acqua e delle bevande energetiche a bordo campo. Per questo ha già saltato le ultime due gara di Liga contro il Cadice e l’Almeria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Liga: clamoroso ko del Barcellona. Cade pure il Siviglia nel posticipo - infoitsport : Liga, clamoroso ko del Barcellona contro l'Almeria - CalcioNews24 : #Barcellona: risultato a sorpresa in #Liga - beacolombo_bc : Complimenti al Manchester Utd per aver passato il turno contro un grande Barcellona. Però sarei curiosa di sapere c… - AleBaroAB : Clamoroso... #Barcellona fuori dall'Europa! Dopo l'uscita dai gironi di Champions, ora blaugrana sbattuti fuori dal… -

Sorprendente passo falso deldi Xavi nella 23esima giornata della Liga. I blaugrana, appena eliminati dall'Europa League, sprecano l'occasione di ipotecare il titolo nazionale facendosi battere per 1 - 0 in trasferta ...Ildi Xavi ha perso per 1 - 0 contro l'Almeria in Liga. Un risultato che fa ben sperare il Real Madrid Sconfitta inaspettata per ilche perde clamorosamente sul campo dell'Almeria. A decidere la partita ci ha pensato una rete realizzata nel primo tempo da Touré. La squadra di Xavi non è riuscita a ...

Liga, clamoroso ko del Barcellona contro l'Almeria: Real Madrid a -7 Tuttosport

Il Barcellona spreca l'occasione: clamoroso ko con l'Almeria Virgilio Sport

Liga: clamoroso ko del Barcellona. Cade pure il Siviglia nel ... Calciomercato.com

Il clamoroso fallimento del Barcellona in Europa: eliminato quattro ... Sport Fanpage

Barcellona, il record negativo di Xavi: eliminato da 4 competizioni ... SPORTFACE.IT

Liga, il recap di giornata: il Barcellona perde con l'Almeria ma resta a +7. Il Real non va oltre l'1-1 nel Derby contro l'Atletico Madrid.Clamoroso sconto del 44% sul sito ufficiale di Unieuro per lo Xiaomi 12: il top di gamma dello scorso anno costa 400 euro in meno.