Bando delle endotermiche - La Germania chiede una deroga per gli e-fuel

Il Bando delle endotermiche rimane al centro del lavoro diplomatico di alcuni importanti Paesi europei. L'Italia, per il tramite di alcuni esponenti di primo piano del governo Meloni, promette infatti battaglia e chiede un approccio improntato alla neutralità tecnologica, ma non è la sola a invitare Bruxelles a non fossilizzarsi sulla strada del solo elettrico. La Germania, per esempio, ha chiesto alla Commissione europea di proporre delle deroghe che consentano la vendita di veicoli a combustione interna alimentati da e-fuel anche dopo il 2035: in sostanza, un tentativo di ottenere maggior flessibilità nell'impiego di carburanti biologici o sintetici. La posizione di Berlino. "La Commissione dovrebbe presentare una proposta su come possono essere utilizzati gli ...

