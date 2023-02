Bando auto termiche 2035, Germania e Italia vogliono deroga per carburanti sintetici e bio (Di martedì 28 febbraio 2023) Una deroga per consentire la vendita di veicoli endotermici – ovvero quelli con motore tradizionale o ibrido – anche dopo il 2035, purché alimentati da carburanti sintetici e biologici climaticamente neutri. Lo chiede la Germania, riportando sul tavolo il tema della neutralità tecnologica, che dovrebbe essere la bussola della transizione energetica. “La Commissione dovrebbe presentare una proposta su come possono essere utilizzati gli e-fuel o su come possono essere classificati i motori a combustione che funzionano con carburanti neutri dal punto di vista climatico”, ha spiegato il segretario di Stato per i trasporti, Michael Theurer. Senza nulla togliere alle auto elettriche e alla loro diffusione, i tedeschi ritengono necessario promuovere anche le altre tecnologie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Unaper consentire la vendita di veicoli endotermici – ovvero quelli con motore tradizionale o ibrido – anche dopo il, purché alimentati dae biologici climaticamente neutri. Lo chiede la, riportando sul tavolo il tema della neutralità tecnologica, che dovrebbe essere la bussola della transizione energetica. “La Commissione dovrebbe presentare una proposta su come possono essere utilizzati gli e-fuel o su come possono essere classificati i motori a combustione che funzionano conneutri dal punto di vista climatico”, ha spiegato il segretario di Stato per i trasporti, Michael Theurer. Senza nulla togliere alleelettriche e alla loro diffusione, i tedeschi ritengono necessario promuovere anche le altre tecnologie ...

