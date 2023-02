Bando auto benzina e diesel 2035, ministro Urso: "Rivedere modalità della transizione ecologica" (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro ha espresso i suddetti concetti a Tgcom24, sottolineando che "verosimilmente, grazie alla nuova Commissione e a un nuovo Parlamento europeo, molto più consapevole, riusciremo a Rivedere ... Leggi su lastampa (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilha espresso i suddetti concetti a Tgcom24, sottolineando che "verosimilmente, grazie alla nuova Commissione e a un nuovo Parlamento europeo, molto più consapevole, riusciremo a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Lega Parlamento Europeo: persino Prodi critica il bando delle auto a benzina e diesel nel 2035, voluto dall’Europa… - Mirko04129539 : RT @elbarahoui: @zaiapresidente lo sa che il suo 'capitano' sta raccogliendo le firme per annullare il bando delle auto inquinanti dal 2035… - elbarahoui : @zaiapresidente lo sa che il suo 'capitano' sta raccogliendo le firme per annullare il bando delle auto inquinanti… - diego4all : @Forchielli Ma certo, come del resto sul bando delle auto nel 2035 - abruzzoweb : NO BANDO UE AUTO COMBUSTIONE: LEGA AVVIA RACCOLTA FIRME “SÌ ALL’AMBIENTE NO A SUICIDI ECONOMICI” -