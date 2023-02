Bando alla Russia, la prima crepa nel calcio: che cosa significa la sua presenza a un torneo in Asia (Di martedì 28 febbraio 2023) La nuova edizione del campionato femminile under 17 dell’Asia meridionale, il cui avvio è previsto in Bangladesh il prossimo 20 marzo, non è certo una notizia degna di attenzione a livello mondiale. Invece è stata rilanciata dalla Reuters. Il motivo è squisitamente politico: si tratta della presenza della Russia come paese ospite. A un anno dall’invasione dell’Ucraina, questo è uno dei primi eventi internazionali ufficiali che vedrà presenti atleti russi e avviene nel continente con il quale la Russia è in trattativa per un possibile ingresso nella Federazione calcistica continentale. Soprattutto, però, la Saff (South Asian Football Federation) fa parte della Fifa, che ha bandito ufficialmente la Russia, e quindi la sua iniziativa va a creare una crepa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) La nuova edizione del campionato femminile under 17 dell’meridionale, il cui avvio è previsto in Bangladesh il prossimo 20 marzo, non è certo una notizia degna di attenzione a livello mondiale. Invece è stata rilanciata dReuters. Il motivo è squisitamente politico: si tratta delladellacome paese ospite. A un anno dall’invasione dell’Ucraina, questo è uno dei primi eventi internazionali ufficiali che vedrà presenti atleti russi e avviene nel continente con il quale laè in trattativa per un possibile ingresso nella Federazione calcistica continentale. Soprattutto, però, la Saff (Southn Football Federation) fa parte della Fifa, che ha bandito ufficialmente la, e quindi la sua iniziativa va a creare una...

