Banda di falsari a Napoli | 19 arresti

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) Smantellatadi: erano specializzati nella compravendita di denaro falso. Avevano a disposizione due depositi Eseguita una ordinanza cautelare nei confronti di ventiquattro persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo di “Associazione per delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote in euro contraffatte in concerto con chi ebbe a produrle” e “Concorso con la citata associazione nella messa in circolazione di banconote in euro contraffate in concerto con chi ebbe a produrle”. Ad emettere il provvedimento il Gip del tribunale di, su richiesta della locale Procura, sezione criminalità economica. Ad eseguire il provvedimento in diverse città d’Italia i militari della Seconda Sezione Operativadel Comando Carabinieri ...