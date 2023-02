Banca del Fucino completa nuova cartolarizzazione per 493 milioni (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino – capogruppo del gruppo Bancario Igea Banca – ha completato con successo una nuova cartolarizzazione, avente come sottostante un portafoglio di crediti in bonis, derivanti da mutui chirografari conclusi con Pmi, ditte individuali e liberi professionisti supportati dalle garanzie Mcc e Sace. Più nel dettaglio, la Capital Structure prevede un Senior Loan – interamente erogato da JPMorgan Chase Bank di 360 milioni – e una Junior Note sottoscritta da Banca del Fucino di 133,3 milioni, comprensiva di cash reserve, per un totale di 493,3 milioni. Il collocamento si è concluso con successo nonostante il contesto di mercato particolarmente difficile, ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –del– capogruppo del grupporio Igea– hato con successo una, avente come sottostante un portafoglio di crediti in bonis, derivanti da mutui chirografari conclusi con Pmi, ditte individuali e liberi professionisti supportati dalle garanzie Mcc e Sace. Più nel dettaglio, la Capital Structure prevede un Senior Loan – interamente erogato da JPMorgan Chase Bank di 360– e una Junior Note sottoscritta dadeldi 133,3, comprensiva di cash reserve, per un totale di 493,3. Il collocamento si è concluso con successo nonostante il contesto di mercato particolarmente difficile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) 'La carta #Mandragora, nuovi guai per la #Juventus. Nel mirino dei pm di Torino il trasferimento a Ud… - QdSit : Banca del Fucino completa nuova cartolarizzazione per 493 milioni - blogsicilia : #notizie #sicilia Banca del Fucino completa nuova cartolarizzazione per 493 milioni - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Banca del Fucino completa nuova cartolarizzazione per 493 milioni - - blogsicilia : #notizie #sicilia Banca del Fucino completa nuova cartolarizzazione per 493 milioni - -