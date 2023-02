Ballardini si conferma la kriptonite di Mou: la Cremonese come la Lazio con l’Inter del Triplete (Di martedì 28 febbraio 2023) Nervoso, espulso e sconfitto, José Mourinho potrà tirare un sospiro di sollievo: almeno per questa stagione non incontrerà... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Nervoso, espulso e sconfitto, José Mourinho potrà tirare un sospiro di sollievo: almeno per questa stagione non incontrerà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Ballardini si conferma la kriptonite di #Mou: la #Cremonese come la Lazio con l’Inter del Triplete #CremoneseRoma - pizzico76 : Una buona #Cremonese stasera a #Torino strappa un punto buono per il morale più che per la classifica. #Valeri si c… -