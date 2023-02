(Di martedì 28 febbraio 2023) Mare cristallino, clima mite, divertimento. Una miscela di attrattive che da anni spinge sempre più turisti a trascorrere le vacanze alle. E spesso finisce che non se ne vogliono più andare e ...

Tra settembre e dicembre 2022 circa il 36% delle proprietà delleè stato venduto a ... costretti ad abbandonare il paese, contribuendo alla desertificazione di Deià poiché molterestano ...Secondo l'ufficio statistico nazionale, per esempio, il rapporto fra acquirenti stranieri e locali alleè del tutto sproporzionato: quasi il 39% degli acquisti dinel 2022 è legato ...A novembre dello scorso anno il numero di compravendite diin Spagna è sceso dell'8,2 per cento su base annua con 58.942 transazioni, mentre il prezzo ... Asturie ( - 16,9 per cento), Isole...

Baleari, case troppo care per i residenti: la nuova vita ora è nei camper ilmessaggero.it

Mare cristallino, clima mite, divertimento. Una miscela di attrattive che da anni spinge sempre più turisti a trascorrere le vacanze alle Baleari. E spesso finisce che non se ne ...