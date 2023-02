Baldo (UniPd), ‘vaccino anti-meningococco B efficace ma non c’è in Piano 12-18 anni’ (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La meningite non è una patologia comune, ma questa infezione in 24 ore, anche meno, nell’adolescente, passa rapidamente dai primi sintomi, che sono aspecifici e similinfluenzali, al ricovero con quadri clinici molto diversificati, fino al decesso, purtroppo”. Lo spiega all’AdnKronos Salute Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all’Università di Padova, commentando il caso del 17enne di Bassano (Vicenza) ricoverato per meningite B sabato 25 febbraio, per il quale si sono perse le speranze ed è in corso la procedura per la dichiarazione della morte cerebrale. “Il vaccino anti-meningococco B è efficace – sottolinea Baldo – Viene già offerto ai nuovi nati e, in alcune regioni, anche negli adolescenti. Il nuovo Piano vaccinale dovrebbe uniformare la situazione a ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La meningite non è una patologia comune, ma questa infezione in 24 ore, anche meno, nell’adolescente, passa rapidamente dai primi sintomi, che sono aspecifici e similinfluenzali, al ricovero con quadri clinici molto diversificati, fino al decesso, purtroppo”. Lo spiega all’AdnKronos Salute Vincenzo, professore ordinario di Igiene all’Università di Padova, commentando il caso del 17enne di Bassano (Vicenza) ricoverato per meningite B sabato 25 febbraio, per il quale si sono perse le speranze ed è in corso la procedura per la dichiarazione della morte cerebrale. “Il vaccinoB è– sottolinea– Viene già offerto ai nuovi nati e, in alcune regioni, anche negli adolescenti. Il nuovovaccinale dovrebbe uniformare la situazione a ...

