Axa liquida la sua quota 7 | 9% in Mps Siena può tornare sul Ftse Mib

(Di martedì 28 febbraio 2023) Come un fulmine a ciel sereno. Axa hato la sua intera partecipazione in Mps, pari al 7,9% del capitale azionario, realizzando anche una plusvalenza rispetto all’investimento profuso con l’aumento di capitale. I francesi si sono garantiti 80 milioni di guadagno. Ma la domanda che risuona è: perché? Come mai Axa ha deciso di uscire da una banca che, dopo anni complicatissimi, sta tornando in sesto e che può giocare un ruolo importante nel delineare il famoso terzo polo, alternativo a Unicredit e Intesa Sanpaolo? Intanto, Affaritaliani.it può raccogliere una clamorosa indiscrezione: nella riunione di domani in cui si decidono i titoli collocati sulMib potrebbe essere il giorno del ritorno di Monte dei Paschi di. È al momento un’indiscrezione che però sta circolando con insistenza. Segui su affaritaliani.it

Come un fulmine a ciel sereno. Axa ha liquidato la sua intera partecipazione in Mps, pari al 7,9% del capitale azionario, realizzando anche una plusvalenza rispetto all'investimento profuso con l'aume