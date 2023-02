Avv. Raffaele Ascione: “Assoluzione del mio assistito perché non vi è la prova che abbia diffuso materiale pedopornografico” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – I l noto avvocato penalista commenta la sentenza di Assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma Roma, 28 febbraio 2023. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha assolto il sig. V.S. dal reato di diffusione di materiale pedopornografico per non aver commesso il fatto.La vicenda giudiziaria trae origine da una approfondita attività d’indagine sotto copertura posta in essere dal Compartimento di Polizia Postale Toscana che, nel 2016, aveva attenzionato più soggetti al fine di individuare chi si celasse dietro ad alcuni nickname utilizzatori di note piattaforme di filesharing, i quali diffondevano materiale a sfondo sessuale ritraenti minori. Gli operanti di PG, nel corso di tale attività, avevano accertato la diffusione di ben n. 17 files multimediali ed erano risaliti all’indirizzo IP da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – I l noto avvocato penalista commenta la sentenza dipronunciata dal Tribunale di Roma Roma, 28 febbraio 2023. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha assolto il sig. V.S. dal reato di diffusione diper non aver commesso il fatto.La vicenda giudiziaria trae origine da una approfondita attività d’indagine sotto copertura posta in essere dal Compartimento di Polizia Postale Toscana che, nel 2016, aveva attenzionato più soggetti al fine di individuare chi si celasse dietro ad alcuni nickname utilizzatori di note piattaforme di filesharing, i quali diffondevanoa sfondo sessuale ritraenti minori. Gli operanti di PG, nel corso di tale attività, avevano accertato la diffusione di ben n. 17 files multimediali ed erano risaliti all’indirizzo IP da ...

