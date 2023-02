“Aveva strane macchie”. Diagnosi choc: dieci giorni in ospedale, poi il decesso. Tommaso aveva solo 17 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) Meningite, Tommaso Fabris è morto a 17 anni. Non ce l’ha fatta il giovane colpito dalla temibile infiammazione che ta il 25 e il 26 febbraio lo aveva portato al ricovero nell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Oggi, martedì 28 febbraio, dopo le sei ore di osservazione previste per legge, è stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne. La famiglia ha deciso di donare gli organi di Tommaso. Nelle ultime ore sono state ore difficili anche per tutte le persone con le quali il giovane era venuto a contatto. In tutto 256 persone che hanno seguito la profilassi del caso. Tommaso Fabris era un grande appassionato di basket e oggi sono in tanti a piangerne la morte. Leggi anche: “Sto male…”. Massimo Giletti, il crollo inaspettato a Belve. Lacrime e voce rotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Meningite,Fabris è morto a 17. Non ce l’ha fatta il giovane colpito dalla temibile infiammazione che ta il 25 e il 26 febbraio loportato al ricovero nell’San Bassiano di Bassano del Grappa. Oggi, martedì 28 febbraio, dopo le sei ore di osservazione previste per legge, è stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne. La famiglia ha deciso di donare gli organi di. Nelle ultime ore sono state ore difficili anche per tutte le persone con le quali il giovane era venuto a contatto. In tutto 256 persone che hanno seguito la profilassi del caso.Fabris era un grande appassionato di basket e oggi sono in tanti a piangerne la morte. Leggi anche: “Sto male…”. Massimo Giletti, il crollo inaspettato a Belve. Lacrime e voce rotta ...

Morto lo studente 17enne colpito da meningite. I suoi organi salveranno altre vite

I genitori hanno contattato subito la guardia medica in quanto aveva 41 di febbre, in seguito hanno deciso di portarlo al pronto soccorso a causa di questa febbre così alta e della comparsa di strane macchie.