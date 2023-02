Avellino, continua la preparazione in vista del Catanzaro: il report (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – continua la preparazione in casa Avellino in vista della sfida di sabato (ore 17.30) contro il Catanzaro. La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento. In mattinata, dopo una prima parte in palestra, i biancoverdi hanno svolto esercitazioni specifiche a campo ristretto. Nel pomeriggio, poi, il lavoro si è focalizzato su esercitazioni tattiche con partitella conclusiva. Rientro per Mamadou Tounkara che è tornato allenarsi in gruppo, dopo qualche sintomo influenzale accusato lunedì. Fabio Tito è rientrato da un permesso familiare; Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento differenziato; Federico Casarini e Marcello Trotta non si sono allenati per gestione dei carichi di lavoro; Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutilain casaindella sfida di sabato (ore 17.30) contro il. La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento. In mattinata, dopo una prima parte in palestra, i biancoverdi hanno svolto esercitazioni specifiche a campo ristretto. Nel pomeriggio, poi, il lavoro si è focalizzato su esercitazioni tattiche con partitella conclusiva. Rientro per Mamadou Tounkara che è tornato allenarsi in gruppo, dopo qualche sintomo influenzale accusato lunedì. Fabio Tito è rientrato da un permesso familiare; Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento differenziato; Federico Casarini e Marcello Trotta non si sono allenati per gestione dei carichi di lavoro; Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hannoto ...

