Autonomia, burocrazia, diritti: la sfida dei due milioni di italiani affetti da malattie rare (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle persone con malattie rare. Un appuntamento che associazioni e famiglie ritengono importante non tanto per festeggiare qualcosa, bensì per ricordare alle istituzioni le criticità che persistono e offrire campagne di sensibilizzazione. "L'obiettivo è accendere i riflettori sulle persone con malattia rara che, pur essendo affette da patologie non comuni, se sommate sono un vero esercito". A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell'Osservatorio malattie rare (OMaR) con sede a Roma. Stiamo parlando di circa 300 milioni di donne e uomini in tutto il mondo, 30 milioni solo in Europa e almeno 2 milioni in Italia. "È vero che oggi se ne parla di più, ma non è ancora abbastanza, la maggior ...

