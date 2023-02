Auto usate | il mercato ha chiuso il 2022 con un passivo del 7 | 7% Le più ricercate sono diesel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo i dati rilasciati dall’associazione delle case estere in Italia (UNRAE), ildellevetturelo scorso anno ha subito una flessione del -7,7% con 4.586.678 passaggi di proprietà rispetto ai 4.971.788 dello stesso periodo 2021. Per quanto riguarda le alimentazioni, i veicoli con motorinelstati i più ricercati suldell’usato con il 48,3% delle preferenze (-2,4%), seguito da quelli a benzina con una quota al 40,3%, in recupero di mezzo punto sul 2021. Il Gpl copre il terzo posto (al 4,4% del totale) e le ibride il quarto con una share in crescita al 3,7%. Il metano si ferma al 2,2%, mentre i trasferimenti netti dielettriche pure (Bev) e plug-in salgono allo 0,5% ciascuno. Sempre nel ...