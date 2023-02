Auto, l’Italia voterà contro lo stop Ue ai motori termici nel 2035 (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Domani a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue, l’Italia esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita delle Auto e van con motori termici al 2035. Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione – fa sapere il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica -, l’Italia sostiene che i target ambientali vadano perseguiti attraverso “una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa”, pianificata e guidata con grande attenzione, per evitare ripercussioni negative per il Paese sia sotto l’aspetto occupazionale che produttivo. l’Italia ritiene inoltre – questa la posizione che verrà espressa – che la scelta dell’elettrico non debba ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Domani a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue,esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita dellee van conal. Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione – fa sapere il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica -,sostiene che i target ambientali vadano perseguiti attraverso “una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa”, pianificata e guidata con grande attenzione, per evitare ripercussioni negative per il Paese sia sotto l’aspetto occupazionale che produttivo.ritiene inoltre – questa la posizione che verrà espressa – che la scelta dell’elettrico non debba ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : L’Italia domani voterà contro l’accordo sulle regolamento Ue sulle auto a zero emissioni nel 2035. Il governo Mel… - MASE_IT : Domani a #Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue, l’Italia voterà contro la proposta di Regolamen… - SusannaCeccardi : Il Pd vota sempre contro l’Italia! È successo con stop alle auto, Nutriscore, Bolkestein. Ho lavorato personalmente… - CarloF0554ti : Domani l'Italia, al Consiglio UE, voterà NO alla proposta di regolamento sul bando alle auto a benzina e diesel dal… - Loris_IW4AJR : NO ITALIANO ALLO STOP DELLE AUTO TERMICHE! I GOVERNATI ITALIANI SONO UN RETAGGIO DI UN PASSATO CHE NON DOVEVA TORNA… -

Se insulti Gasperini, lui ti tira un panino ...rossoneri mentre usciva dallo stadio meneghino da solo in auto ... Nella clip si vede l'allenatore continuare ad inveire contro i ... Senza dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ftse Mib alle prese con un ostacolo: e ora Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a ...la lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite di auto in ...lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite di auto in Italia ... Auto, l'Italia voterà contro lo stop Ue ai motori termici nel 2035 ... alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell'Ue, l'Italia esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita delle auto e van ... ...rossoneri mentre usciva dallo stadio meneghino da solo in... Nella clip si vede'allenatore continuare ad inveire contro i ... Senza dimenticare'eliminazione dalla CoppaDa seguire in Germania'asta dei titoli di Stato con scadenza a ...la lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite diin ...lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite diin...... alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell'Ue,esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita dellee van ... Auto, l'Italia voterà contro lo stop ai motori termici dal 2035 Sky Tg24