Auto, Italia voterà no a stop motori termici dal 2035 (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Domani a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue, l’Italia esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita delle Auto e van con motori termici al 2035. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione, l’Italia sostiene che i target ambientali vadano perseguiti attraverso “una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa”, pianificata e guidata con grande attenzione, per evitare ripercussioni negative per il Paese sia sotto l’aspetto occupazionale che produttivo. L’Italia ritiene inoltre – questa la posizione che verrà espressa – che la scelta dell’elettrico non debba ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Domani a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue, l’esprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita dellee van conal. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione, l’sostiene che i target ambientali vadano perseguiti attraverso “una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa”, pianificata e guidata con grande attenzione, per evitare ripercussioni negative per il Paese sia sotto l’aspetto occupazionale che produttivo. L’ritiene inoltre – questa la posizione che verrà espressa – che la scelta dell’elettrico non debba ...

