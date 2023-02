Auto: Italia e Germania contro il bando dei motori a combustione nel 2035 (Di martedì 28 febbraio 2023) Italia e Germania unito contro il bando dei motori a combustione nel 2035. Martedì a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue, l’Italia esprimerà una posizione contraria alla proposta... Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 febbraio 2023)unitoildeinel. Martedì a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell’Ue, l’esprimerà una posizione contraria alla proposta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : === Auto: Italia votera' no a stop Ue motori termici 2035 (AGI) - Agenzia Italia (AGI) ?????? - davcarretta : L’Italia domani voterà contro l’accordo sulle regolamento Ue sulle auto a zero emissioni nel 2035. Il governo Mel… - ultimora_pol : Domani a Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi dell'Ue, l'Italia esprimerà una posizione contraria… - darkap89 : Che vergogna per l'Italia votare contro l’accordo Ue sulle auto a zero emissioni nel 2035. Continuare a lucrare sta… - NosapaiD : Italia voterà a Bruxelles contro lo stop alle auto inquinanti nel 2035. È tutto bellissimo. -