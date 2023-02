Auto in fiamme sul GRA: traffico deviato all’altezza di Trionfale (Di martedì 28 febbraio 2023) . E’ successo a un Automobilista, che mentre attraversava a velocità sostenuta sul Grande Raccordo Anulare, si è accorto come dal motore si stesse sprigionando del fumo. Immediata la manovra per accostare la propria macchina, una Mini Cooper, sulla corsia di emergenza. Nonostante l’Auto in sosta, da sotto parabrezza sono cominciate a uscire fuori delle lingue di fuoco. L’Auto in fiamme sul GRA Grande paura per l’Automobilista, soprattutto guardando impotente la scena della propria macchina in fiamme. Subito ha chiamato i soccorsi, per provare a salvare il possibile di quello che rimaneva della propria Mini Cooper. Tutto questo mentre lo stesso proprietario dell’Autovettura, riceveva l’aiuto anche di altri Automobilisti, che fermandosi a poca distanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) . E’ successo a unmobilista, che mentre attraversava a velocità sostenuta sul Grande Raccordo Anulare, si è accorto come dal motore si stesse sprigionando del fumo. Immediata la manovra per accostare la propria macchina, una Mini Cooper, sulla corsia di emergenza. Nonostante l’in sosta, da sotto parabrezza sono cominciate a uscire fuori delle lingue di fuoco. L’insul GRA Grande paura per l’mobilista, soprattutto guardando impotente la scena della propria macchina in. Subito ha chiamato i soccorsi, per provare a salvare il possibile di quello che rimaneva della propria Mini Cooper. Tutto questo mentre lo stesso proprietario dell’vettura, riceveva l’aiuto anche di altrimobilisti, che fermandosi a poca distanza ...

