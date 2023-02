Auto elettriche - La cinese Catl è pronta a scatenare la "guerra dei prezzi" nelle batterie (Di martedì 28 febbraio 2023) La cinese Contemporary Amperex Technology Company, meglio nota come Catl, ha avviato una politica commerciale che pone le basi per scatenare "una guerra dei prezzi" nel campo delle batterie analoga a quella avviata dalla Tesla nella commercializzazione delle elettriche vere e proprie. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il maggior produttore al mondo di accumulatori per vetture ha proposto ad alcuni costruttori cinesi particolari scontistiche sui prezzi di listino, con specifiche clausole in parte sorprendenti. Le nuove condizioni. Stando a quanto trapelato, uno dei termini dei contratti riguarda l'ipotesi di prezzi del carbonato di litio più che dimezzati rispetto alle attuali quotazioni, una possibilità che molti analisti, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 febbraio 2023) LaContemporary Amperex Technology Company, meglio nota come, ha avviato una politica commerciale che pone le basi per"unadei" nel campo delleanaloga a quella avviata dalla Tesla nella commercializzazione dellevere e proprie. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il maggior produttore al mondo di accumulatori per vetture ha proposto ad alcuni costruttori cinesi particolari scontistiche suidi listino, con specifiche clausole in parte sorprendenti. Le nuove condizioni. Stando a quanto trapelato, uno dei termini dei contratti riguarda l'ipotesi didel carbonato di litio più che dimezzati rispetto alle attuali quotazioni, una possibilità che molti analisti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Lo strano caso delle auto elettriche dei politici europei, ricaricate con un generatore a gasolio durante il verti… - LaVeritaWeb : Abbiamo testato due auto elettriche comuni: il viaggio va preparato come fosse la rotta di un aereo, calcolando ogn… - TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - Pixty3 : RT @EnricoFaraboll1: Qualcuno ha chiesto il servizio per intero.....Eccolo - Franco Prodi. Tutte le BUFALE sul riscaldamento globale il ca… - IvanRamondo : RT @EnricoFaraboll1: Qualcuno ha chiesto il servizio per intero.....Eccolo - Franco Prodi. Tutte le BUFALE sul riscaldamento globale il ca… -