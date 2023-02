"Auto elettrica e casa, Ue fuori dal mondo": l'affondo di Davide Tabarelli (Di martedì 28 febbraio 2023) Col “Green Deal” del 2019 e il “Fit for 55” del 2021, l'Unione europea ha introdotto l'«obbligo giuridico» di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030, nell'intento di rendere la Ue «climaticamente neutrale» entro il 2050. A questo disegno si debbono, tra le altre cose, il divieto di produrre e vendere Automobili con motore endotermico a partire dal 2035 e il piano di “efficientamento” energetico delle case, che dovrebbe costringere i proprietari a nuove e pesanti ristrutturazioni. Scelte che, in assenza di ravvedimenti, avranno un impatto notevole sulle imprese e i cittadini europei. Sugli italiani più degli altri, vista l'assenza di energia nucleare (di produzione nazionale, quantomeno) e la dipendenza dalle importazioni di energia. «Quelli fissati in sede Ue sono obiettivi irrealistici e slegati da ciò che accade nel resto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Col “Green Deal” del 2019 e il “Fit for 55” del 2021, l'Unione europea ha introdotto l'«obbligo giuridico» di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030, nell'intento di rendere la Ue «climaticamente neutrale» entro il 2050. A questo disegno si debbono, tra le altre cose, il divieto di produrre e venderemobili con motore endotermico a partire dal 2035 e il piano di “efficientamento” energetico delle case, che dovrebbe costringere i proprietari a nuove e pesanti ristrutturazioni. Scelte che, in assenza di ravvedimenti, avranno un impatto notevole sulle imprese e i cittadini europei. Sugli italiani più degli altri, vista l'assenza di energia nucleare (di produzione nazionale, quantomeno) e la dipendenza dalle importazioni di energia. «Quelli fissati in sede Ue sono obiettivi irrealistici e slegati da ciò che accade nel resto del ...

