Auto elettrica | Berlino tira dritto grazie alla Cina che apre la guerra dei prezzi

Si dibatte da settimane sullo stop alla vendita di nuove Auto a benzina e diesel a partire dal 2035. La misura è il risultato di un accordo raggiunto lo scorso ottobre tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, che ha poi ratificato la decisione a inizio febbraio. L'ultimo sviluppo ha ravvivato la preoccupazione del settore Automotive italiano, di cui si sono fatti portavoce anche diversi esponenti della maggioranza – tra cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, secondo cui l'accordo è "folle e sconcertante" e rema contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei. Tuttavia, il più grande produttore di Auto in Europa è di diverso avviso. "La Germania ha già dato la sua approvazione finale al risultato del trilogo", ha dichiarato a Euractiv un portavoce del Ministero dell'Ambiente tedesco, rimarcando che ...

