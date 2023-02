Aurora Ramazzotti dice basta, ora deve smettere: è per il bene del suo bambino (Di martedì 28 febbraio 2023) I fan di Aurora Ramazzotti attendono con grande ansia il momento del parto, al quale manca circa un mese. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta a diventare mamma e inizia a prendere decisioni importanti per la salute del suo bimbo. Come al solito, tiene aggiornati i fan sui grandi cambiamenti della sua vita. Ha così deciso di spiegare le ragioni per le quali ha deciso, infine, di interrompere i suoi duri allenamenti, lanciando un messaggio importante. Aurora Ramazzotti: perché deve smettere di allenarsi L’allenamento fisico è diventata una pratica indispensabile nella vita di Aurora Ramazzotti, che spiega come non riuscirebbe mai a pensare a una vita priva di attività sportiva. Lo dimostra il fatto che in gravidanza ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) I fan diattendono con grande ansia il momento del parto, al quale manca circa un mese. La figlia di Erose Michelle Hunziker è pronta a diventare mamma e inizia a prendere decisioni importanti per la salute del suo bimbo. Come al solito, tiene aggiornati i fan sui grandi cambiamenti della sua vita. Ha così deciso di spiegare le ragioni per le quali ha deciso, infine, di interrompere i suoi duri allenamenti, lanciando un messaggio importante.: perchédi allenarsi L’allenamento fisico è diventata una pratica indispensabile nella vita di, che spiega come non riuscirebbe mai a pensare a una vita priva di attività sportiva. Lo dimostra il fatto che in gravidanza ...

