Attenzione all’eritrolo | “Questo dolcificante con zero calorie aumenta il rischio di infarto e ictus potenzialmente mortali”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Se lo zucchero fa male ed è uno dei principali fattori alla base di malattie molto diffuse come diabete e tumori, i dolcificanti alternativi, quelli a, rappresentano, almeno nell’immaginario di molti consumatori, una buona alternativa. Di fatto, l’industria alimentare ha lanciato da anni linee di prodotti “senza zucchero”, bevande e soft drinks in particolare, dolcificati con aspartame, acesulfame-K, sucralosio, ecc. Solo un mese fa noi di FqSalute avevamo posto l’sugli effetticancerogeni che queste sostanze possono avere parlandone con il professor Franco Berrino (qui l’intervista completa). Ora, un nuovo studio della Cleveland Clinic americana pubblicato su ‘Nature Medicine’ ha attestato come l’eritrolo, uno di questi dolcificanti artificiali a...